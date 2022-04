»Gerade bei den derzeit sehr hohen Preisen lässt sich mit ein paar Faustregeln viel Geld sparen«, teilte Kartellamtschef Andreas Mundt mit. Und: »Autobahntankstellen sollten gemieden werden.« Seien die Preise bereits an Straßen-Tankstellen hoch, lägen sie an der Autobahn »meist noch etwa 25 Cent höher«.

Apps zur Tankstellensuche empfohlen

Fahrzeuglenker sollten außerdem auch darauf achten, wann sie die Zapfsäule ansteuern. Am teuersten sei das Tanken morgens zwischen fünf und acht Uhr, am niedrigsten seien die Preise meist am Abend zwischen 18 und 22 Uhr. Im Laufe eines Tages gebe es in einer Stadt oder Region Preisunterschiede von um die 20 Cent pro Liter. Insgesamt gelte dabei weiterhin: Manche Tankstellen seien deutlich preiswerter als andere. Habe man eine solche Tankstelle in der Umgebung gefunden, bleibe sie typischerweise auch in Zukunft eine gute Wahl.