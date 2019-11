Der Hauptstadtflughafen BER soll am 31. Oktober 2020 eröffnen. Diesen Termin habe Flughafenchef Engelbert Lütke Daldrup am Freitag dem Aufsichtsrat genannt, teilte die Betreibergesellschaft Flughafen Berlin Brandenburg (FBB) auf Twitter mit. Weitere Angaben zur Eröffnung sollen demnach am Nachmittag bei einer Pressekonferenz gemacht werden.

Die Planungen für den Flughafen hatten bereits im Januar 1992 begonnen. Im September 2006 starteten die damaligen Landeschefs von Berlin und Brandenburg, Wowereit und Matthias Platzeck symbolisch die Bauarbeiten. Zum damaligen Zeitpunkt waren Kosten von zwei Milliarden Euro und eine Eröffnung im Jahr 2011 vorgesehen.

