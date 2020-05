Berkshire Hathaway Holdinggesellschaft von Warren Buffett macht 50 Milliarden Dollar Verlust

Die Investmentgesellschaft von US-Milliardär Warren Buffett schreibt wegen der Corona-Pandemie tiefrote Zahlen. Doch so bedrückend die Lage speziell in seinem Land auch erscheinen möge, so der 89-jährige Star-Investor, "never bet against America".