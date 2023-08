Seit Beginn des Projekts wurden laut DHL täglich bis zu 350 Sendungen über diesen Weg CO 2 -neutral in der Hauptstadt zugestellt. Zum Vergleich: Pro Tag liefert der Konzern in Berlin rund 250.000 Pakete aus.

Packstationen an den Haltepunkten geplant

Die Pakete, die das 10,50 Meter lange und 2,50 Meter breite Schiff transportiert, kommen zunächst über die Straße im Paketzentrum Börnicke nordwestlich von Berlin an. Von dort bringt ein emissionsfreier Lastwagen die Lieferungen zum Südhafen Spandau, wo sie auf das Schiff verladen werden. Über die Spree geht es dann weiter in den Westhafen. Von dort bringen Zusteller auf elektrischen Lastenrädern die Pakete zu den Empfängern in der unmittelbaren Umgebung.