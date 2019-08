An der Börse hat der angedachte Mietendeckel in Berlin den Immobilienwerten geschadet. Besonders auf den Berliner Wohnungsmarkt fokussierte Konzerne waren betroffen. So brachen die Aktienwerte von Deutsche Wohnen und Ado Properties bis zu diesem Montagmittag um mehr als vier Prozent ein. Vonovia-Anteilsscheine verloren rund zwei Prozent an Wert.

Berlins Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (Linke) plant in der Hauptstadt eine Obergrenze von maximal knapp acht Euro je Quadratmeter für nahezu alle Mietverhältnisse, und zwar unabhängig von der Lage der Wohnung. Mieten, die über den Obergrenzen liegen, sollen die Bewohner über Anträge bei den Bezirksämtern absenken und zu viel gezahlte Beträge ab Antragstellung zurückfordern können.

Deutsche Wohnen: "Frontalangriff auf den Rechtsstaat"

Die recht niedrig angesetzte Obergrenze werde das Mietniveau in Berlin auf breiter Basis senken, sagte Thomas Rothaeusler, Analyst bei der Investmentbank Jefferies. Er hält den Gesetzentwurf für unverhältnismäßig und nicht verfassungsgemäß. Die Wohnungswirtschaft reagierte mit ähnlicher Kritik.

Deutsche Wohnen hofft auf ein Scheitern des Vorhabens. "Dieser Entwurf zu einem Berliner Mietendeckel ist ein Frontalangriff auf den Rechtsstaat und den Zusammenhalt in der Stadt", sagte Konzernsprecherin Manuela Damianakis. Deutsche Wohnen begrüße es, dass die Opposition im Berliner Abgeordnetenhaus mit einer Normenkontrollklage gegen dieses geplante Gesetz vorgehen will.

Vor dem Hintergrund eines immer angespannteren Wohnungsmarktes hatte sich der rot-rot-grüne Berliner Senat schon Mitte Juni grundsätzlich darauf verständigt, die zuletzt vielfach stark gestiegenen Mieten für fünf Jahre auf dem jetzigen Stand einzufrieren. Die Mieter von 1,6 Millionen Wohnungen brauchten eine "Atempause", hieß es zu dem bundesweit einmaligen Vorstoß. Bereits diese Ankündigung hatte für einen Kursrutsch bei Wohnungskonzernen an der Börse gesorgt.