Um internationale Konzerne, die sich mit dem Verkauf ihres Russlands-Geschäfts verabschieden wollen, doch im Land zu halten, verschärft die Regierung in Moskau nun offenbar ihren Kurs. Laut einem Bericht der »Financial Times « sollen solche »unartigen« westlichen Unternehmen in Russland beschlagnahmt und zu einem Schleuderpreis übernommen werden können.