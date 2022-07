Der BKK-Dachverband ist die politische Interessenvertretung von 68 Betriebskrankenkassen und vier Landesverbänden mit neun Millionen Versicherten. »Viel Zeit zum Durchatmen für Beschäftigte und Unternehmen, so wie es die ›Sommerpause‹ in den vergangenen Jahren ermöglicht hat, wird es wohl in diesem Jahr nicht geben«, erklärte der Vorstandsvorsitzende des BKK-Dachverbands, Franz Knieps. Umso wichtiger sei es deshalb, dass spätestens jetzt die notwendigen Vorkehrungen für den kommenden Herbst beziehungsweise Winter getroffen würden. Nur so könne einem weiteren Anstieg des Krankenstands und somit Personalengpässen vorgebeugt werden.