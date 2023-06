»Das vertrauliche Gespräch verlief konstruktiv«

Nach einigem Hin und Her in der vergangenen Woche trafen sich die Verhandlungsspitzen im aktuell laufenden Tarifkonflikt am Montag in Frankfurt am Main. »Das vertrauliche Gespräch verlief konstruktiv«, teilten beide Seiten anschließend mit. Das geplante neuerliche Treffen werde voraussichtlich in Berlin stattfinden.

Die Gewerkschaft verhandelt derzeit mit der Bahn und Dutzenden weiteren Eisenbahnunternehmen über höhere Löhne und Gehälter für insgesamt rund 230.000 Beschäftigte. Der Fokus liegt dabei auf den Verhandlungen mit der DB, dort arbeiten gut 180.000 dieser Beschäftigten.