Nach guten Amazon-Zahlen Bezos verkauft Aktien für fast zwei Milliarden Dollar

In der Coronakrise verdreifachte Jeff Bezos' Onlinekonzern Amazon seinen Gewinn. Nun macht der reichste Mann der Welt erneut in größerem Stil Anteile an der Firma zu Geld – das er für seine Raumfahrtpläne nutzen könnte.