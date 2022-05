Wer im Corona-Lockdown sein Fitnessstudio nicht nutzen konnte, so urteilte der BGH, hat Anspruch auf die in dieser Zeit gezahlten Mitgliedsbeiträge. Dem Gericht lag ein Musterfall aus Niedersachsen vor, in dem der Kunde verlangt hatte, dass ein Studio ihm die per Lastschrift eingezogenen Beiträge zurückzahlt.