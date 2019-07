Grundsatzurteil zu Versandhandel Verkäufer muss Matratzen auch ausgepackt zurücknehmen

Es hört sich an, wie eine Lappalie - doch dahinter steckt ein Grundsatzurteil, dass den Onlinehandel verändern könnte: Fünf Jahre lang hat ein Matratzenkäufer gegen den Verkäufer prozessiert, weil er die via Internet bestellte Matratze wieder zurückgeben und den gezahlten Kaufpreis wiederhaben wollte.

Dieser Fall hatte seinen Ausgang beim Amtsgericht Mainz genommen, zwischenzeitlich aber sogar den Europäischen Gerichtshof (EuGH) beschäftigt. Dessen Vorentscheidung setzten nun auch die Richter des Bundesgerichtshofs (BGH) für die Rechtslage in Deutschland um.

Mehr zum Thema Amazon, Zalando und Co. Die Retourenrepublik

Verbraucher können dem Urteil zufolge auch eine im Internet gekaufte Matratze auch dann noch an den Händler zurückgeben, wenn sie die Schutzfolie schon entfernt haben. Für Matratzen gelte demnach die gleiche Regelung, wie für den Versandhandel von Kleidungsstücken: Sie könnten zwar beim Ausprobieren mit dem Körper in Kontakt kommen. Der Händler sei aber in der Lage, die Ware so zu reinigen oder zu desinfizieren, dass sie noch weiterverkauft werden kann.

Damit gilt das allgemeine Widerrufsrecht für Onlinekäufe auch für Matratzen. Onlinekäufer haben 14 Tage Zeit, um nach Lieferung einen Widerruf zu erklären. Einen Grund müssen sie dafür nicht nennen. Ausnahmen können aus bestimmten Hygiene- und Gesundheitsgründen greifen, etwa bei Zahnbürsten oder Lippenstiften sowie andere Gegenstände, die intensiv mit dem Körper in Kontakt kommen.

Az. VIII ZR 194/16