Landwirte in Deutschland ringen mit enormen Preissteigerungen für Dünger. Dramatischer noch ist die Lage in Schwellen- und Entwicklungsländern, wo hohe Preise die Versorgung gefährden. So hatten die Vereinten Nationen im November gefordert, angesichts einer Hungerkrise in armen Staaten den Handel mit russischem Dünger zu erleichtern.

Im Dezember hatten die EU-Staats- und Regierungschefs das neunte Sanktionspaket gegen Russland verabschiedet. Es sieht aber eine Ausnahmeregelung im Agrarbereich vor: Eingefrorene Vermögenswerte bestimmter Personen, die eine wesentliche Rolle im internationalen Handel mit landwirtschaftlichen Erzeugnissen und Lebensmitteln spielen, werden wieder freigegeben.