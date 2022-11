Das wäre eine 180-Grad-Drehung der »Bild«-Strategie: Springer und der damalige Chefredakteur Julian Reichelt hatten in den TV-Ableger große Hoffnungen gesetzt. »Wir sind selbstbewusst genug zu glauben, dass es genug Menschen gibt, die lieber das schauen, was Bild zeigt, als etwas anderes«, sagte Reichelt im Oktober 2019 dem SPIEGEL. Wenn nötig, schicke man zehn Leute los, die innerhalb von 24 Stunden vor Ort und sendefähig sind. »Die Marke Bild denkt nicht klein«, so Reichelt.