Rückkehr an die »Bild«-Spitze Eine Aufpasserin für Julian Reichelt – kann das gut gehen?

Die internen Ermittlungen haben Folgen: Künftig bekommt Julian Reichelt mit Alexandra Würzbach eine Co-Chefin an die Seite. In der Redaktion gilt sie als »einziger Kerl am Konferenztisch«.