Den Anfang machten Amazon und Ebay, nun gewähren neue digitale Marktplätze wie Wish und Joom selbst kleinsten Händlern aus China den Zugang zu deutschen Kunden. Sie bringen unzählige Artikel nach Deutschland, die mangelhaft sind oder sogar gesundheitsschädlich, gefälscht oder nicht zugelassen (mehr dazu lesen Sie hier)..

Es geht um Elektrogeräte, die oft schlecht gesichert sind, Spielzeug mit giftigen Bestandteilen, Kosmetik mit verbotenen Stoffen. Viele Artikel dürften hierzulande nicht verkauft werden, andere sind Plagiate. Bei den Verbraucherzentralen steigt die Zahl der Beschwerden. Doch auf Händler in China haben deutsche Behörden keinen Zugriff, sie prüfen sogar kaum, was über die Onlineportale zu den Kunden kommt, zeigen Recherchen von SPIEGEL und"ZDFzoom"(Mittwoch, 22:45 Uhr im ZDF).

Deutsche Händler sehen sich allein gelassen im Kampf mit der Konkurrenz, die sich unredlich einen Vorteil verschaffen kann, ohne bestraft zu werden. Raoul Roßmann, Geschäftsführer der familieneigenen Drogeriekette Rossmann, warnt im Interview vor einer gefährlichen Ungleichbehandlung.

SPIEGEL: Herr Roßmann, Onlineplattformen wie Wish bieten Produkte aus Fernost teils 90 Prozent günstiger als regulär an. Können Sie da mithalten?

Raoul Roßmann: Wir sind frustriert. Findige Geschäftsleute aus Asien haben verstanden, wie einfach sie auf einen so großen Markt wie den europäischen mit ihren Produkten gelangen. Das ist natürlich reizvoll, zumal die Kunden zugreifen. Und doch ist es unfair.

Zur Person Raoul Roßmann arbeitet seit seinem Abitur 2004 in der familieneigenen Drogeriekette Rossmann. Der 34-jährige Sohn von Firmengründer Dirk Roßmann stieg 2015 zum Geschäftsführer auf. Zuvor hatte er in Hannover, London und Westminster Betriebswirtschaft studiert.

SPIEGEL: Warum? Die chinesischen Händler nutzen doch nur ihre Chance.

Roßmann: Sie kommen so ohne Umwege direkt an die Kunden. Doch es wird ihnen zu leicht gemacht. Zusätzlich zu den ohnehin hohen Produktionsstandards für Kosmetika innerhalb der EU gibt Rossmann für interne Kontrollen jährlich einen hohen siebenstelligen Euro-Betrag aus, um durch Stichproben sicherzustellen, dass die Rossmann-Marken verkehrsfähig sind.Bei den Händlern aus Asien sehe ich das nicht. Das ist wettbewerbsverzerrend.

SPIEGEL: Hat Rossmann nicht einfach zu lange auf seine Läden vertraut und zu wenig in das Geschäft im Internet investiert? Auch das treibt die Kunden zu den Plattformen. Jeder zweite deutsche Internetnutzer hat bereits bei einem asiatischen Händler gekauft.

Roßmann: Natürlich ist der Onlinehandel eine Bedrohung für den stationären Einzelhandel. Doch hier geht es um weit mehr. Es geht um ein gefährliches Ungleichgewicht. Wir haben zwei Welten: Der stationäre Handel ist haftbar für problematische Produkte und wird streng kontrolliert, online dagegen versagt die Kontrolle. Die Plattformen haben einen Freibrief, mit allem zu handeln, ob es mit den Gesetzen in Einklang steht oder nicht. Sie haften ja nicht bei Problemen.

SPIEGEL: Die Händler haften schon. Doch wenn sie in China sitzen, haben Kunden und Behörden aus Europa keinen Zugriff. Mit einer Studie wollen Sie das Problem belegen.

Roßmann: Wir müssen uns wehren, wenn ungleiche Maßstäbe angelegt werden. Daher haben wir eine Studie bei der Beratung AFC und beim Marburger Ökonomen Wolfgang Voit in Auftrag gegeben. Demnach ziehen die deutschen Landesbehörden im Jahr etwa 15.000 Proben im Handel allein bei Kosmetik, aber maximal 500 davon online. Fast 80 Prozent der an der Befragung teilnehmenden Ämter haben sogar noch nie Onlineproben genommen. Das finde ich erschreckend.

SPIEGEL: Viele Ämter gaben in der Befragung an, dass die Personalnot schuld daran sei. Würde ein Aufstocken der Kontrolleure das Problem beseitigen?

Roßmann: Das würde nicht reichen. Wir sehen bei den Behörden auch, dass sie bei Onlinekontrollen zögern, weil sie die Händler sowieso kaum zur Rechenschaft ziehen können. In China kommen sie doch gar nicht an sie heran. Und hierzulande sieht es kaum besser aus. In einem Fall hatte eine Behörde zum Test 100 Produkte online beim Amazon-Marktplatz erworben und wollte sie als Probe direkt im Lager ansehen. Doch nur zwei waren dort gelagert. Es ist meist unklar, von welchem Standort die Waren verschickt werden.

SPIEGEL: Wie ließe sich eine Lösung finden?

Roßmann: Eigentlich können nur die Plattformen selbst gegen illegale Produkte vorgehen. Bisher müssen sie Ware erst aus dem Verkauf nehmen, wenn sie darauf hingewiesen werden, dass sie nicht verkehrsfähig ist. Dann reagieren sie, das sehen wir. Aber oft bringt der Händler das Produkt einfach unter anderem Namen erneut auf den Markt. Amazon und die anderen Marktplätze müssten haftbar sein für die dort verkauften Produkte.

SPIEGEL: Die Plattformen warnen davor, weil sie bei den Millionen Artikeln auf ihren Marktplätzen gar keinen Überblick über alles haben können.

Roßmann: Sie haben schlaue Algorithmen, mit denen sie ja auch schon das Verbraucherverhalten akribisch analysieren. Die werden ihnen dabei sehr gut helfen. Angesichts der wachsenden Bedeutung des Onlinehandels sollten wir sicherstellen, dass die Spielregeln, die im stationären Handel gelten, auch im Internethandel gelten. Ich denke, der Verbraucher sollte das Gefühl haben können, dass er ein sicheres Produkt bekommt, egal ob er stationär oder online einkauft.

SPIEGEL: Sie haben vergangenes Jahr Kosmetik beim Amazon Marktplatz gekauft und testen lassen. Schon da haben sie bei der Politik für ihr Anlegen getrommelt. Hatten Sie Erfolg?

Roßmann: Wir fanden bei 24 Produkten insgesamt 93 Verstöße gegen die EU-Kosmetikverordnung. Damit haben wir verschiedene Bundesminister konfrontiert. Doch geschehen ist kaum etwas. Es wurde auf die Verantwortung der Länder bei der Kontrolle verwiesen. Aber dort passiert eben auch nicht genug, das sehen wir ja jetzt.

SPIEGEL: Die Plattformen sehen sich eher wie die Telefonleitung, über die andere ihre Geschäfte abwickeln. Daher fühlen sie sich nicht verantwortlich. Hätte man die Marktportale von vornherein stärker in die Pflicht nehmen müssen?

Roßmann: Generell muss man sagen, dass die Privilegierung der Plattformen vielen Mittelständlern und Kleinstunternehmen geholfen hat, ihre Produkte einem viel größeren Publikum anzubieten. Das istja auch das Schöne. Das genießen wiralle. Das ist an sich erstmal gut, dass man den Handel so leicht wie möglich gestaltet. Doch wir haben eine Parallelwelt geschaffen. Jetzt, fast 20 Jahre nach dem Start der ersten Plattformen, sind sie größer und mächtiger geworden. Sie sollten auch Verantwortung tragen.

SPIEGEL: In der EU wird jetzt diskutiert, die Plattformen in die Haftung zu nehmen. Bayern hat im Bundesrat dasselbe beantragt und auch einen Beschluss erwirkt. Demnach soll die Bundesregierung für mehr Fairness im E-Commerce sorgen, von Haftung ist da keine Rede mehr. Zu streng will man auch in der EU-Kommission nicht werden, weil man den Handel auf den Marktplätzen nicht gefährden will. Reicht Ihnen das?

Roßmann: Dass die Haftungsfrage im Bundesrat gestrichen wurde, halte ich für falsch. Offenbar gibt es die Sorge, das Geschäft der Onlinemarktplätze zu stark zu beschränken. Doch es gelten eben nicht die gleichen Regeln für alle. Wir haben hohe Kosten, weil wir für unsere Produkte sorgen, die Gesetze einhalten. Deutsche Händler zahlen eine Abgabe für Verpackungsmüll, die ausländischen Händler auf den Onlineportalen sind dafür oft nicht einmal registriert. Das macht die Händler hier kaputt und schädigt die Verbraucher.