Curevac hatte bei Bekanntgabe der Klage erklärt, die vorgeworfene Verletzung seiner Patente sei schon lange bekannt. »Zum Höhepunkt der Pandemie wäre aber keinem von uns eingefallen, auf die Patentverletzung hinzuweisen«, erklärte das Unternehmen damals.

Curevac galt als einer der großen Hoffnungsträger bei der Entwicklung eines Covid-19-Impfstoffs, erlitt aber einen schweren Rückschlag, da seine eigene Vakzine nicht so gut wirkte wie erhofft – das Projekt wurde gestoppt. Das Unternehmen verlor daraufhin an der Börse massiv an Wert.