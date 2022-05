Zum einen sorgt die Aussicht auf vielerorts steigende Leitzinsen für Skepsis am Kryptomarkt. Digitalanlagen werfen keine laufenden Erträge ab, Anlagen wie festverzinsliche Wertpapiere werden beliebter.

Inflation und wacklige Wirtschaft: So machen Sie Ihre Finanzen krisenfest

Inflation und wacklige Wirtschaft: So machen Sie Ihre Finanzen krisenfest

Inflation und wacklige Wirtschaft: So machen Sie Ihre Finanzen krisenfest Von Tim Bartz, Michael Brächer und Henning Jauernig

Inflation und wacklige Wirtschaft: So machen Sie Ihre Finanzen krisenfest Von Tim Bartz, Michael Brächer und Henning Jauernig

Als zweiter Grund gelten Turbulenzen bei einer bekannten Kryptowährung namens TerraUSD oder UST. Dabei handelt es sich um einen sogenannten Stable Coin, der sich in Abgrenzung zu anderen Digitalwerten durch besondere Wertstabilität auszeichnen soll. TerraUSD will dies durch einen speziellen Algorithmus erreichen, der die Kryptowährung in einem stabilen Verhältnis zum US-Dollar halten soll.

In den vergangenen Tagen hat sich der UST-Kurs aber von seiner Anbindung an den Dollar gelöst und ist erheblich unter Druck geraten.

Der Vorfall, dessen Gründe noch unklar sind, wirft ein schlechtes Licht auf den ohnehin angekratzten Ruf vieler Digitalwährungen. Sie gelten als energieintensiv und anfällig für kriminellen Missbrauch. Außerdem schwanken sie oft stark im Wert, was sie als Anlage für Kleinanleger eher ungeeignet erscheinen lässt.