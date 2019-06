Kryptowährungen Facebook-Geld treibt Bitcoin-Kurs nach oben

Der erwartete Einstieg von US-Konzernen in den Handel mit Kryptowährungen hilft auch dem Bitcoin. Der Kurs der ältesten und bekanntesten Kryptowährung stieg in der Nacht zum Dienstag in Richtung der Marke von 10 000 US-Dollar. In der Spitze wurden 9477 Dollar erreicht und damit ein neuer Höchststand seit Mai 2018. Seit etwa zwei Monaten befindet sich die Digitalwährung im Höhenflug und hat seitdem rund 130 Prozent an Wert gewonnen.

Jüngste Preistreiber sind Pläne des Internet-Riesen Facebook , eine eigene Digitalwährung aus der Taufe zu heben. Intern ist bei Facebook vom Projekt Libra die Rede. Wegen der hohen Zahl von potenziellen Kunden mit etwa 2,3 Milliarden Nutzerkonten wird dem Vorhaben hohe Bedeutung zugemessen. Von den Facebook-Plänen konnten bereits existierende Digitalwährungen zuletzt profitieren. Auch der Facebook-Aktienkurs stieg zuletzt.

Politiker sehen die Pläne aber kritisch. Sie fürchten noch mehr Macht für die Digitalkonzerne. So sehen Experten Facebook schon auf dem Weg zu einer Art neuen Zentralbank. Der französische Finanzminister Bruno Le Maire sagte, die neue Facebook-Digitalwährung müsse reguliert werden. Internet-Giganten dürften generell keine Pläne verfolgen, die darauf abzielten, staatliches Geld durch eigene Digitalwährungen zu ersetzen.