Puma teilt derweil mit, das Unternehmen tausche zum Jahresende seinen Vorstandschef aus. Der Norweger Gulden trete nach neun Jahren an der Spitze ab, ihm folge Arne Freundt, bisher schon Mitglied im Vorstand: »Das Mandat von Bjørn Gulden endet am 31. Dezember 2022.« Ob er dann direkt bei Adidas startet, ist nicht bekannt. Gulden hatte sich zu einem möglichen Wechsel zu Adidas zuletzt zurückhaltend geäußert. Sowohl Adidas als auch Puma haben ihren Sitz in Herzogenaurach.