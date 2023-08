Trotz russischer Drohungen Deutscher Frachter verlässt Odessa

Während Moskau verstärkt die Hafeninfrastruktur am Schwarzen Meer und an der Donau angriff, nahm Kiew vermehrt die russische Schwarzmeerflotte ins Visier.

In der Nacht zu Mittwoch griff Russland nach ukrainischen Angaben einen Donauhafen in der südlichen Region Odessa mit Drohnen an. Bei den nächtlichen Attacken wurden laut Regionalgouverneur Oleg Kiper Lagerhäuser und Getreidespeicher beschädigt.