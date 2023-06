Der Grund für das Comeback auf der Liste der Superreichen begründet Bloomberg mit einem zuletzt wieder starken Anstieg der Tesla-Aktien – um bislang 66 Prozent in diesem Jahr. Der Anstieg des Börsenwerts ließ auch Musks Vermögen gewaltig wachsen.

Auf »Forbes«-Liste noch hinten

Hinzu kommt, so Bloomberg, dass das Geschäft mit Luxusgütern schwächelt. Der Wechsel an der Poleposition habe am Mittwochabend stattgefunden, nachdem die Papiere von LVMH im Pariser Handel um 2,6 Prozent gefallen seien. Zuletzt hatte Arnault mit der Übernahme der Juwelierkette Tiffany Schlagzeilen gemacht.