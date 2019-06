General Motors (GM) und Fiat Chrysler kaufen dem Elektroauto-Hersteller Tesla im großen Stil Emissionsrechte ab. Die Unternehmen rüsten sich damit trotz ihrer schwachen Umweltbilanz für strengere Abgasvorschriften in den USA.

GM und Fiat Chrysler hätten diese Verträge schon früher in diesem Jahr offengelegt, schreibt der Finanzdienst Bloomberg unter Berufung auf Dokumente, die im US-Bundesstaat Delaware eingereicht wurden. Es sei das erste Mal, dass Autohersteller einräumten, sich zum Erreichen strikterer US-Umweltgesetze an Tesla zu wenden.

Vermutet wurden diese Geschäfte seit langem. Erst im April berichtete die Financial Times von einem Kooperationsabkommen zwischen Fiat Chrysler und Tesla in Europa. Das Abkommen erlaubt es beiden Unternehmen, in der Bewertung der CO2-Emissionen wie ein einziger Konzern aufzutreten. Fiat Chrysler kann sich damit die schlechten Abgaswerte der eigenen Fahrzeugflotte schönrechnen. Und Tesla ließ sich den Deal mit hunderten Millionen Euro gut bezahlen.

Seit 2010 hat der Elektroauto-Hersteller fast zwei Milliarden Dollar Umsatz durch den Verkauf von Emissionszertifikaten gemacht. Fiat Chrysler erklärte gegenüber Bloomberg, der Kauf solcher Zertifikate sei ein probates Mittel, so lange die US-Umweltvorschriften nicht mit der Nachfrage für Elektroautos in Einklang stünden. Ein GM-Sprecher sagte, der Konzern wappne sich damit für "künftige regulatorische Unsicherheiten". Zwar bieten beide Hersteller Elektroautosan, gekauft werden aber vor allem schwere SUVs und Pick-up-Trucks, die viel Sprit verbrauchen.

Beide Autobauer sichern sich wohl auch gegen einen möglichen Sieg der Demokraten im Präsidentschaftswahlkampf 2020 ab. Sollte Donald Trump eine zweite Amtszeit versagt bleiben, könnten Emissionsregeln rasch strenger werden - und Emissionszertifikate entsprechend teurer.

Auch in Europa sieht Tesla neue Chancen, am Abgashandel zu verdienen. Zertifikatsverkäufe, sagte Finanzvorstand Zachary Kirkhorn laut Bloomberg bei einem Investorengespräch, würden künftig "einen bedeutenderen Teil des Tesla-Geschäfts" darstellen.