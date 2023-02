BMW will in dem Werk die Batterien für die Fahrzeuge montieren, die in Dingolfing, Regensburg und München gebaut werden. Dabei dürfte es um Investitionen im Bereich von 700 bis 800 Millionen Euro gehen – Ausgaben in dieser Größenordnung hat BMW zuletzt für seine Batteriemontagewerke im ungarischen Debrecen, im mexikanischen San Luis Potosí und in der Nähe von Spartanburg im US-Bundesstaat South Carolina angekündigt.