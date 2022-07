Ein zwei Tage währendes Bahnchaos rund um Landshut hat die Produktion im größten europäischen BMW-Werk in Dingolfing lahmgelegt. Am Montag fielen in beiden Montagehallen sowohl Früh- als auch Spätschicht aus, wie ein Sprecher sagte. Mehrere Tausend Mitarbeiter waren davon betroffen, rund 1600 Autos konnten vorerst nicht gebaut werden.