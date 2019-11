Der Autobauer BMW baut mit seinem chinesischen Partner Great Wall ein neues Werk in China. Zusammen investieren sie rund 650 Millionen Euro, teilten die Unternehmen zum Baubeginn in Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu mit. Künftig soll dort die neue Generation von elektrischen Fahrzeugen der Kleinwagenserie Mini entwickelt und gebaut werden. Rein elektrische Minis werden bereits im Werk im britischen Oxford produziert.

Das Werk soll von 2020 bis 2022 entstehen und 3000 Mitarbeiter beschäftigen. Anschließend folgt üblicherweise ein mehrjähriger Zeitraum für Anlagenaufbau, Vorserienproduktion und Anlaufphase. Danach wollen die Autobauer in dem Werk 160.000 Fahrzeuge pro Jahr produzieren.

BMW hatte die Kooperation mit Great Wall im Februar 2018 angekündigt, zunächst war das Vorhaben auf Hindernisse im Genehmigungsverfahren gestoßen. Der deutsche Autobauer hält die Hälfte an dem Joint Venture namens "Spotlight Automotive Limited".

Mit dem Werk stärkt BMW seine Präsenz in China, wo die Regierung die Branche zum Bau von Elektroautos drängt. BMW hält in China bereits eine Mehrheit an einem Gemeinschaftsunternehmen mit dem Autobauer Brilliance, das Fahrzeuge der Marke BMW produziert.