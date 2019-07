Umbruch in der Autoindustrie BMW und Jaguar schmieden Motoren-Allianz

Die geplante Autoallianz zwischen BMW und dem britischen Hersteller Jaguar Land Rover (JLR) ist umfassender als bisher bekannt. Die beiden Konzerne wollen nach SPIEGEL-Informationen nicht nur Elektroantriebe gemeinsam entwickeln, wie bereits angekündigt, sondern auch bei Benzin- und Dieselmotoren zusammenarbeiten.

BMW soll seinem Partner im großen Stil Verbrennungsmotoren verkaufen, heißt es aus dem Umfeld des Münchner Konzerns. JLR, eine Tochter des indischen Autokonzerns Tata Motors, könnte dann die eigenen Investitionen in Verbrenner reduzieren und sich in Zukunft stärker auf E-Antriebe konzentrieren. BMW könnte in dem absehbar schrumpfenden Markt für Verbrennungsmotoren die eigenen Werke besser auslasten. Beide Unternehmen wollten die Ausweitung der Kooperation nicht kommentieren.

Mit ihrer Zusammenarbeit folgen BMW und JLR einem Trend, der in der ganzen Autobranche zu beobachten ist. Ehemalige Konkurrenten bündeln Know-how und Investitionen, weil sich der technische Wandel für einzelne Hersteller allein kaum noch bewältigen lässt. Milliardenausgaben sind nötig, um neue E-Antriebe zu entwickeln und zugleich Verbrennungsmotoren auf den neuesten technischen Stand zu bringen.

Eine Kooperation bei der E-Mobilität hatten offenbar auch BMW und VW sondiert. Eine Zusammenarbeit zweier großer deutscher Hersteller dürfte jedoch eine langwierige Prüfung der Kartellbehörden nach sich ziehen und wurde deswegen vorerst verworfen.

BMW arbeitet an einer neuen Geschäftsstrategie. Ausarbeiten soll diese der neue BMW-Chef Oliver Zipse. Der bisherige Produktionsvorstand soll sein neues Amt am 16. August antreten. Er folgt auf Harald Krüger, der nach vier Jahren an der Spitze aufhört.