Während Chapeks kurzer Amtszeit geriet Disney zudem noch in einen internen Kulturkrieg, nachdem der Manager beschuldigt wurde, zu einem Gesetz in Florida zu schweigen, das die Themen sexuelle Orientierung und Geschlechtsidentität im Unterricht einschränken würde. LGBTQ-Beschäftigte revoltierten .

Iger wandte sich offenbar an die Disney-Beschäftigten: »Ich bin ein Optimist«, heißt es in einer Stellungnahme, aus der die Nachrichtenagentur Reuters zitiert. Und wenn er in all seinen Jahren bei Disney eines gelernt habe, dann dass die Beschäftigten »selbst im Angesicht von Ungewissheit – vielleicht sogar besonders im Angesicht von Ungewissheit – das Unmögliche erreichen«, heißt es demnach darin.