Boeing 737 Max Der Milliarden-Crash

Die zwei kürzlichen Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien hatten unsagbare menschliche Folgen. Alle Insassen starben, insgesamt 346 Personen aus 35 Ländern: Uno-Beamte, Richter, Akademiker, ein Archäologe, ein Ex-Radprofi. Karrieren wurden ausradiert, Lebenspläne zerstört, Familien zerrissen.

Der US-Luftfahrtkonzern Boeing berechnet die Kosten der Katastrophen, die beide seinen bisherigen Bestsellerjet Boeing 737 Max treffen, etwas anders - in kalten Dollar.

Wie hoch dieser finanzielle Fallout sein wird, deutete sich erstmal am Mittwoch an, als Boeing seine jüngsten Bilanzzahlen vorlegte. Mindestens eine Milliarde Dollar wird der weltgrößte Flugzeughersteller einbüßen, weil die 737 Max bis zur Klärung der Unglücksursachen am Boden bleibt und die Produktion neuer Maschinen gedrosselt werden musste. Allein der Umsatz fürs erste Quartal 2019 fiel bereits um mehr als eine halbe Milliarde Dollar (zwei Prozent) auf knapp 23 Millarden Dollar.

Boeing, so erwarten Beobachter inzwischen, könnte die globale Marktführung zum Jahresende an seinen Erzrivalen verlieren - das europäische Airbus-Konsortium.

Erst im Juli könnten die Boeing-Jets wieder in Betrieb gehen

Boeing-Chef Dennis Muilenburg bemühte sich am Mittwoch um Demut, versuchte zugleich aber, diese ersten Ergebnisse seit den Unglücken mit Berufsoptimismus zu schönen. "Wir alle sind zutiefst betroffen", sagte er im Gespräch mit Analysten. "Wir bedauern die Auswirkungen sehr." Nichts sei Boeing wichtiger als die Sicherheit der Besatzungen und der Passagiere. Er habe allerdings "höchste Zuversicht", dass das Problem mit der 737 Max gelöst und die Maschine wieder fliegen werde.

Erste Ermittungsergebnisse machen die neue Steuerungssoftware MCAS, die in beiden betroffenen Boeing 737 eingebaut war, für die Abstürze verantwortlich. Sie wird seither geprüft, überarbeitet und soll demnächst neu zertifiziert werden. Nach Berichten aus Konzernkreisen könnte es noch bis Juli dauern, bis die fast 400 betroffenen Boeing-Jets, die weltweit zwangsgeparkt sind, wieder in Betrieb gehen können.

Muilenburg berichtete, dass Testpiloten bereits mehr als 135 Flüge mit der modifizierten Software absolviert hätten. An zweien habe er selbst teilgenommen. "Wir machen stetige Fortschritte." Auch seien fast 90 Prozent aller Kapitäne, die diese Maschinen fliegen, per Flugsimulatoren neu trainiert worden. Boeing habe ein Untersuchungsgremium berufen, um alle internen Prozeduren zu überprüfen.

Trotzdem schlägt sich der Skandal einstweilen aufs Vertrauen nieder - und auf die Bilanzen. Boeing musste seine ursprünglichen Jahresziele für 2019 wegen der Krise komplett streichen und will einen neuen Ausblick erst "zu einem späteren Termin" geben.

Ein komplettes Neudesign ist bei Boeing nicht vorgesehen

Nur das gute Militär- und Servicegeschäft konnte noch höhere Verluste abfedern. Außerdem boomt der Flug- und Passagierverkehr, weshalb Boeing hofft, die Krise bald zu überwinden - obwohl kürzlich auch erneute Zweifel an einem anderen, ebenfalls pannengeplagten Boeing-Erfolgsmodell auftauchten, dem Dreamliner. "Die Grundlagen bleiben unverändert", sagte Muilenburg. "Wir sind weiterhin höchst zuversichtlich, was die Industrieaussichten angeht."

Ein komplettes Neudesign der Boeing-Jets lehnte Muilenburg jedoch ab. "Wir vertrauen dieser Software", sagte er über MCAS. Das kontroverse System, das den Piloten die Kontrolle über das Flugzeug nehmen kann, wurde aus Kosten- und Zeitgründen in das alte, bestehende 737-Design eingebaut, das wiederum auf prinzipielle Entwürfe aus den Sechzigerjahren zurückgeht.

Einige Analysten teilten Muilenburgs Optimismus. "Diese Quartalszahlen zeichnen das Bild eines Unternehmens mit starker Fundamentalnachfrage, für das keine Gefahr einer Liquiditäts- oder Finanzkrise droht", schrieb die Researchfirma CFRA anschließend. Andere dagegen waren skeptisch. "Wie konnte sowas durchrutschen?", fragte ein Experte von der Investmentbank Merrill Lynch Muilenburg bei der Konferenzschaltung. "Wie konnte das passieren?"

Muilenburg hatte keine Antwort.