Der US-Flugzeughersteller Boeing muss in seinem Bemühen um eine Wiederzulassung des Unglücksfliegers 737 Max künftig ohne seinen bisherigen Chefingenieur der Verkehrsflugzeugsparte auskommen. John Hamilton verabschiedet sich mitten in der Krise in den Ruhestand. Das teilte der Konzern den Mitarbeitern in einem internen Memo mit.

Hamilton war erst im Frühjahr mit dem Krisenmanagement nach den beiden verheerenden 737-Max-Abstürzen betraut worden, bei denen im Oktober 2018 und März 2019 insgesamt 346 Menschen starben. In der Folge wurde ein weltweites Flugverbot gegen Maschinen dieses Typs verhängt. Chefingenieur Hamilton stand bei den Anhörungen zu den Hintergründen der Unglücke im US-Kongress an der Seite von Vorstandschef Dennis Muilenburg.

Mehr zum Thema bei SPIEGEL+ Chris Ratcliffe/ Bloomberg via Getty Images Die große Rekonstruktion Was zum Absturz von zwei Boeing-Flugzeugen führte

Dem Memo zufolge wollte Hamilton sich eigentlich schon im vergangenen Jahr zurückziehen. "Wir baten ihn, noch zu bleiben, um uns mit den 737-Max-Untersuchungen und den Bemühungen um eine Wiederinbetriebnahme zu helfen", schrieben die Boeing-Manager Stan Deal und Greg Hyslop an die Mitarbeiter. Hamilton war 35 Jahre im Unternehmen tätig, seine Nachfolgerin wird die hochrangige Boeing-Ingenieurin Lynne Hopper.

Zuletzt hatte Boeing bekanntgegeben, dass die 737-Max-Reihe voraussichtlich erst im kommenden Januar und nicht schon diesen Dezember wieder fliegen wird. Die Zertifizierung einer neuen Kontrollsoftware für den Jet durch die US-Luftfahrtbehörde FAA wird laut Boeing-Sprecher Gordon Johndroe Mitte Dezember erwartet.