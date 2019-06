Probleme mit der 737 Max Größter Boeing-Investor sorgt sich um Flugsicherheit

Boeings größter Einzelaktionär - mit 7,1 Prozent der Anteile ist das die US-Investmentgesellschaft Vanguard - äußert sich "sehr besorgt" über die Lage beim US-Flugzeughersteller. Grund dafür ist offenbar die schleppende Aufarbeitung der beiden Abstürze von zwei Maschinen des Typs Boeing-737 Max, berichtet die "Financial Times".

Vanguard hat sich deshalb eigens in einem Schreiben an die Boeing-Führung gewandt. Der Großinvestor fordert darin, dass das Boeing-Management "die Sicherheit der Flugzeuge beständig überwacht und aufrechterhält".

Eigentlich sollte das eine Selbstverständlichkeit sein. Offenbar haben Vanguard allerdings Berichte aufgeschreckt, dass Boeing bei der Konstruktion des Jets, der Programmierung der Software und der Entwicklung des Trainingsprogramms der Piloten massive Fehler gemacht hat.

Zuletzt musste Boeing gegenüber der Luftfahrtbehörde FAA einräumen, dass möglicherweise sogar fehlerhafte Teile in Fliegern verbaut wurden. Das gab die FAA Anfang Juni bekannt. Zudem ist die seit Längerem von Boeing angekündigte, verbesserte Steuerungsoftware noch immer nicht einsatzbereit. Wann die Jets des Typs 737 Max wieder fliegen können, ist deshalb völlig unklar. Seit März gilt ein weltweites Flugverbot für die Maschinen.

Der Brandbrief von Vanguard ist dabei auch eine Reaktion auf den Druck, dem sich der Fonds in der Angelegenheit selbst ausgesetzt sieht. So hat der US-Politiker und Verbraucherschutz-Aktivist Ralph Nader nach den Abstürzen Vanguard aufgefordert, eine unabhängige Untersuchung der Unglücke anzustoßen. Laut "FT" hat Vanguard eine Kopie des an Boeing gerichteten Schreibens auch Nader geschickt.