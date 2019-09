Crash-Jet 737 Max US-Luftaufsicht zögert bei Wiederzulassung

Die Probleme mit der 737 Max belasten nicht nur die Bilanzen des Flugzeugbauers Boeing , sondern auch die US-Wirtschaft insgesamt. Wann die Maschinen wieder für den Flugverkehr zugelassen werden, steht noch immer in den Sternen.

Die US-Luftfahrtbehörde FAA teilte mit, derzeit könne nicht genau gesagt werden, wann die Jets wieder starten könnten. "Wir haben keinen Zeitrahmen gesetzt, wann die Arbeiten abgeschlossen sein werden", heißt es in einer Mitteilung. Die Sicherheit habe oberste Priorität.

Die Sicherheitsprobleme bei der 737 Max haben auch die Behörde selbst in eine Krise gestürzt. Das liegt an Enthüllungen, die FAA habe wesentliche Teile der ursprünglichen Zertifizierung der 737 Max dem Hersteller Boeing selbst überlassen. Die FAA will deshalb bei der Wiederzulassung mit Regierungen und Luftfahrtaufsehern anderer Länder kooperieren. Man bitte um "Feedback" von mit dem Fall befassten Stellen anderer Staaten.

Europäer kündigen eigene Tests an

Klar ist inzwischen auch: Der Flugzeugbauer kann sich bei der Wiederzulassung nicht mehr allein auf die FAA-Entscheidungen verlassen. Jede Regierung werde abhängig von gründlichen Sicherheitsprüfungen selbst bestimmen müssen, ob die nach zwei Abstürzen mit Flugverboten belegten Maschinen wieder abheben dürfen - das bestätigte die FAA am Montag nach einer Tagung mit anderen Aufsehern im kanadischen Montreal.

In der Vergangenheit waren die internationalen Behörden in der Regel der Linie der USA gefolgt. Die europäische Luftfahrtaufsicht EASA kündigte bereits eigene Tests an.

Knapp 150.000 Dollar für die Hinterbliebenen

Boeings bestverkaufter Flugzeugtyp ist nach zwei Abstürzen, bei denen im Oktober und März 346 Menschen starben, mit Startverboten belegt. Als Hauptursache der Unglücke gelten bislang Fehler einer Steuerungsautomatik, die Boeing per Softwareupdate beheben will. Bislang kam der Hersteller dabei jedoch nicht wie erhofft voran, stattdessen traten noch weitere Probleme auf.

Unterdessen hat Boeing ein Entschädigungsprogramm für Angehörige der Opfer der Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien aufgelegt. Die Familien der 346 bei den Unglücken getöteten Menschen sollen jeweils rund 144.500 Dollar erhalten. Das teilte Boeings Kompensationsfonds mit.

In vielen Fällen gehen Angehörige der Opfer, die bei den Abstürzen von Boeing-Maschinen des Typs 737 Max im Oktober und März ums Leben kamen, vor Gericht gegen Boeing vor. Der Konzern ist mit Vorwürfen konfrontiert, die Sicherheit der 737 Max vernachlässigt zu haben. Als Hauptursache der Unglücke gilt bislang eine fehlerhafte Software.