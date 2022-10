»Umschwünge brauchen Zeit«, teilte der Boeing-Chef mit Blick auf die Dauerkrise beim Airbus-Konkurrenten mit. »Aber ich habe Vertrauen in unser Team und die Maßnahmen, die wir für die Zukunft ergreifen«, schrieb Calhoun in einem Memo an die Beschäftigten.

Konzernweit legten die Erlöse im dritten Quartal nur um vier Prozent auf knapp 16 Milliarden Dollar zu. Die Erlöse der Rüstungs- und Raumfahrtsparte brachen dabei um ein Fünftel auf 5,3 Milliarden Dollar ein.