Der Chef von Boeings Verkehrsflugzeugsparte, Kevin McAllister, verlässt inmitten der Krise um den Unglücksjet 737 Max das Unternehmen. Zu seinem Nachfolger ernannte der US-Flugzeugbauer Stan Deal, der seit 1986 im Konzern ist und zuvor den für Kundendienstleistungen zuständigen Geschäftsbereich Global Services führte. "Wir sind Kevin dankbar für seinen engagierten und unermüdlichen Einsatz", sagte Vorstandschef Dennis Muilenburg.

Zwei Abstürze von Boeings bestverkauftem Flugzeugtyp 737 Max innerhalb weniger Monate hatten den Konzern in eine tiefe Krise gestürzt. Das Top-Management steht wegen möglicher Herstellerfehler, die zu den Unglücken im Oktober 2018 und März 2019 in Indonesien und Äthiopien geführt haben könnten, schwer in der Kritik. Insgesamt 346 Menschen waren bei den Abstürzen ums Leben gekommen.

Erst in der vergangenen Woche hatte die US-Luftfahrtbehörde FAA wegen angeblicher Versäumnisse bei der Zulassung der 737 Max Vorwürfe gegen Boeing erhoben. Das Unternehmen habe ein Dokument, in dem sich ein technischer Leiter negativ über die Flugeigenschaften der 737 Max geäußert hatte, schon vor Monaten aufgetrieben, dem Verkehrsministerium jedoch erst am vergangenen Donnerstag vorgelegt.

US-Luftfahrtbehörde fordert "sofortige Erklärung"

Wie unter anderem die "New York Times" berichtet, soll der technische Chefpilot Mark Forkner sich bereits vor Jahren nach Testflügen in einem Flugsimulator über die schlechten Flugeigenschaften der 737 Max beschwert haben. "Selbst wenn man annimmt, ich sei ein schlechter Pilot, war das ungeheuerlich", zitiert die Zeitung aus einem Transkript von einem Gespräch, das Forkner mit einem Kollegen geführt haben soll.

FAA-Chef Steve Dickson forderte in einem von der Behörde veröffentlichten Brief an Boeing-Chef Dennis Muilenburg eine "sofortige Erklärung", warum ein "beunruhigendes Dokument" den Aufsehern erst so spät gezeigt wurde.

Die Probleme mit der 737 Max sind für Boeing eine immense Belastung. Seit dem zweiten Absturz im März sind die Krisenjets mit Startverboten belegt. Wann sie wieder abheben dürfen, ist bislang unklar. Da Boeing seinen bis zu den Unglücken bestverkauften Flugzeugtyp auch nicht mehr ausliefern kann, musste die Produktion bereits deutlich gedrosselt werden. Je länger sich die erhoffte Wiederzulassung hinzieht, desto teurer wird es.

Allein im zweiten Quartal sorgte die 737-Max-Zwangspause beim Airbus-Rivalen für einen Rekordverlust von 2,9 Milliarden Dollar (rund 2,6 Milliarden Euro). Der Umsatz fiel um 35 Prozent auf 15,8 Milliarden Dollar. Boeings gesamte Schadensbilanz seit den im März verhängten Flugverboten belief sich laut dem Finanzdienst Bloomberg bereits Ende Juni auf 8,3 Milliarden Dollar.