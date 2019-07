Nach den Abstürzen von zwei Boeing-Maschinen und einem Flugverbot hat der US-Flugzeughersteller im zweiten Quartal 2019 einen Verlust in Höhe von 2,9 Milliarden Dollar verzeichnet. Das teilte das Unternehmen in Chicago mit. Im Vorjahreszeitraum hatte Boeing noch 2,2 Milliarden Dollar verdient. Der Umsatz fiel im gleichen Zeitraum um 35 Prozent auf 15,8 Milliarden Dollar.

Der Hersteller steht wegen der zwei Flugzeugabstürze in Indonesien und Äthiopien, bei denen im Oktober und März insgesamt 346 Menschen starben, in der Kritik. Für die 737-Max-Maschinen wurden im März weltweit Startverbote verhängt.

Wegen der 737-Max-Krise muss der Konzern in seiner Bilanz Kosten in Milliardenhöhe hinnehmen. Im zweiten Quartal werde eine zusätzliche Belastung in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar nach Steuern anfallen, hatte das Unternehmen vergangene Woche mitgeteilt.

Boeing zufolge soll das Geld für potenzielle Entschädigungen von Fluggesellschaften verwendet werden, die wegen des Ausfalls der 737 Max von Betriebsstörungen und Auslieferungsverzögerungen betroffen sind. Der Konzern will die Sonderkosten zwar komplett im zweiten Quartal verbuchen, die möglichen Kompensationen an die Airlines sollen aber erst über mehrere Jahre gestreckt erfolgen.

Bereits im April hatte Boeing seine Jahresziele für 2019 wegen der Probleme mit seiner 737-Max-Serie aufgegeben. Ein aktualisierter Ausblick könne derzeit noch immer nicht erstellt werden, weil die Dauer des Flugverbots nach wie vor unklar sei.

Im ersten Quartal hatte der Konzern noch einen Umsatz von 22,9 Milliarden Dollar und damit nur ein Minus von zwei Prozent verzeichnet. Der Gewinn sackte aber auch damals schon ab, um 13 Prozent auf 2,1 Milliarden Dollar.