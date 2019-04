Die USA haben im Streit über Subventionen für Airbus Vergeltungszölle auf diverse EU-Exporte angekündigt. Nun hat Frankreich vor einer Eskalation des Subventionsstreits gewarnt. Von dem Zoff zwischen dem europäischen Hersteller Airbus und US-Produzent Boeing profitiere lediglich der aufstrebende chinesische Hersteller Comac, sagte Finanzminister Bruno Le Maire.

"Ein Streit zwischen Boeing und Airbus wäre absurd, da die Branche eng verflochten ist. Wir sind bei einer Reihe von Komponenten aufeinander angewiesen", sagte Le Maire. Ein Handelskrieg zwischen Boeing und Airbus spiele nur Comac in die Hände.

Der staatliche chinesische Flugzeugbauer Comac spielt eine wesentliche Rolle beim Vorstoß des Landes, eine eigene Flugzeugindustrie aufzubauen. Chinas erstes großes Passagierflugzeug C919 war 2017 nach mehr als acht Jahren Entwicklung zu seinem Jungfernflug abgehoben. Unterstützt werden die Chinesen bei ihrer Entwicklung von Russland. Im November enthüllten die Partner das Modell eines Langstreckenflugzeugs.

Boeing nach Flugzeugabstürzen von Aktionären in den USA verklagt

Der seit Jahren schwelende Konflikt über Beihilfen für die beiden Flugzeughersteller hatte sich zuletzt zugespitzt, als US-Präsident Donald Trump im Streit über die Airbus-Subventionen mit Zöllen auf EU-Produkte im Wert von elf Milliarden Dollar drohte. Die EU will in diesem Fall ihrerseits Gegenmaßnahmen erlassen. "Es ist definitiv wünschenswert, dass wir zusammen mit unseren US-Partnern einen Weg für einen Kompromiss finden", sagte der französische Minister Le Maire.

Boeing gerät immer stärker in die Krise. Nach den Flugzeugabstürzen in Indonesien und Äthiopien haben Aktionäre den US-Luftfahrtkonzern wegen angeblicher Vertuschung von Sicherheitsmängeln verklagt. Das Unternehmen habe Anlegern entscheidende Fakten hinsichtlich der Unglücksflieger der Baureihe 737 Max verheimlicht, teilte die US-Großkanzlei Hagens Berman mit. Boeings Börsenwert war nach dem jüngsten Absturz am 10. März zeitweise eingebrochen.

Hinter der Klage steht die bekannte US-Anwaltsfirma Hagens Berman, die schon Volkswagen im Dieselskandal oder General Motors im Skandal um defekte Zündschlösser zu schaffen machte.

Boeing droht nach den Abstürzen außerdem rechtlicher Ärger: Angehörige der 346 Todesopfer klagen auf Schadensersatz. Zudem muss der Konzern wegen des Verdachts, bei der 737-Max-Zulassung wichtige Informationen unterschlagen zu haben, staatliche Strafverfolgung fürchten.

Laut der Klageschrift wird Boeing vorgeworfen, verschwiegen zu haben, dass wichtige Sicherheitsfunktionen der Flugzeuge als kostenpflichtige Zusatzoptionen angeboten wurden, die die meisten Fluggesellschaften gar nicht gekauft hätten. Zudem habe Boeing nicht offengelegt, wesentliche Teile der 737-Max-Sicherheitsprüfung selbst von der US-Luftfahrtaufsicht FAA übernommen zu haben.

YM YIK / DPA Comac steht für Commercial Aircraft Corporation of China

Dies sei ein klarer Interessenkonflikt gewesen, denn Boeing habe die neuen Modelle im Wettkampf mit dem Erzrivalen Airbus rasch auf den Markt bringen wollen. "Tödliche Risiken" seien absichtlich vor den Aktionären vertuscht worden, so Anwalt Reed Kathrein. "Boeing hat Profit und Wachstumsstreben der Flugsicherheit übergeordnet". Das Unternehmen äußerte sich auf Nachfrage bislang nicht.