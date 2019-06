Klage nach Abstürzen US-Pilot wirft Boeing "beispiellose Vertuschung" vor

Ein US-Pilot strengt wegen der 737-Abstürze in diesem Jahr eine Sammelklage gegen Boeing an. Der Flugzeugbauer habe lange von Problemen mit der 737 Max gewusst. Hat er auch die Unglücke und Startverbote in Kauf genommen?