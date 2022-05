Näher am Pentagon Boeing verlegt Firmensitz an den Rand von Washington

Der US-Flugzeugbauer Boeing verlegt seinen Hauptsitz von Chicago in die Nähe von Washington. Nicht nur die Zentrale solle nach Arlington in Virginia umziehen, teilte der Konzern am Donnerstag mit – man plane vor Ort zudem die Eröffnung eines Forschungs- und Technologiezentrums. Allerdings werde man auch eine bedeutende Präsenz am Standort in Chicago aufrechterhalten.