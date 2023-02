»Insgesamt wurden zehn Maschinen gebaut, und dies ist die Erste, die ausgemustert wird«, zitiert CNN Connor Diver vom Luftfahrtanalyseunternehmen Cirium. Der Flieger machte 2012 einige Testflüge und wurde dann ausgeliefert. »Laut unserer Datenbank flog es einige Monate lang über San Bernardino und dann San Antonio in Texas und ging dann im Dezember 2012 nach Basel«, sagt Diver.

Selbst als Schnäppchen zu teuer

Im Jahr 2017 wurde das Flugzeug, das seinem ursprünglichen Zweck entzogen worden war, für 95 Millionen Dollar zum Verkauf angeboten – ein Schnäppchen, angesichts eines Listenpreises von eigentlich 350 Millionen Dollar. Doch die Maschine ist auch im Betrieb teuer. »Niemand außer einem saudischen Staatschef will einen vierstrahligen Geschäftsjet haben«, sagt Richard Aboulafia, Luftfahrtanalyst bei AeroDynamic Advisory. Am Ende handele es sich um eine Fehlkalkulation. Deshalb werde die Maschine nun ausgeschlachtet: weil insbesondere die Triebwerke für sich genommen wertvoller sind, als verbaut in der Boeing 747.