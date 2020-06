Steigende Kurse trotz Wirtschaftskrise Das verrückteste Börsen-Comeback der Geschichte

Die Wirtschaft steckt in der Krise, trotzdem hat der Aktienindex Dax in nur drei Monaten rund 50 Prozent an Wert gewonnen. Das ist die schnellste Erholungsrallye, die es je gab. Aber ist sie auch nachhaltig?