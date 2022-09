Die jüngste Häufung von Zinserhöhungen – darunter besonders jene der US-Notenbank Fed am Mittwoch – belastet weltweit den Handel an den Börsen ebenfalls. Zuletzt verlor der Dax so 1,31 Prozent auf 12.367 Punkte. Auf Wochensicht hat sich für den Index ein Verlust von drei Prozent angehäuft. Auch an der Wall Street drohen vor dem Wochenende weitere Kurseinbußen.