Am Wochenende hatten in den USA das Finanzministerium, die Notenbank und die Einlagensicherungsbehörde erklärt, dass Einlagen bei der SVB und bei einem weiteren Institut geschützt würden. Die US-Notenbank Fed legte auch ein neues Kreditprogramm zur Versorgung der Banken mit Liquidität auf.

Stecken die Probleme auch in anderen Bankenbilanzen?

Die Über-Nacht-Rettungsaktion für die SVB wecke böse Erinnerungen an die Finanzkrise von 2008, sagte Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets. Zwar versuche die US-Regierung, die Krise zu isolieren und toxische Ansteckungseffekte zu vermeiden. Es sei aber alles andere als sicher, ob das auch funktioniere. »Der Markt vermutet, dass die Probleme, die bei der SVB sichtbar geworden sind, auch in anderen Bilanzen stecken, auch in jenen der ganz Großen«.