Deutschlands größter Vermögensverwalter DWS hat nach eigenen Angaben ebenfalls kein Engagement in AT1-Schuldtiteln der Credit Suisse. Die von der DWS verwalteten Publikumsfonds hielten zum 10. März einen Gesamtwert von 412 Millionen Euro in Aktien und Anleihen der Credit Suisse, teilte die Deutsche-Bank-Fondstochter am Montag mit. Davon seien 396 Millionen in Anleihen des Schweizer Instituts investiert, allerdings nicht in AT1-Schuldtitel.

Am Sonntagabend hatten die Schweizer Aufsichtsbehörden die Übernahme der zweitgrößten Schweizer Bank durch die größere Konkurrentin UBS bekannt gegeben. Den Kaufpreis von drei Milliarden Franken will die UBS in eigenen Aktien bezahlen. Die Inhaber der AT1-Anleihen der Credit Suisse sollen ihr investiertes Geld auf Geheiß der Schweizer Finanzaufsicht Finma komplett verlieren. Dabei geht es um insgesamt 16 Milliarden Franken.