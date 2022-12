Ranking der wertvollsten Börsenunternehmen Saudischer Ölkonzern steigt auf – deutsche Firmen abgeschlagen

Wegen der hohen Energiepreise schafft es der Ölkonzern Saudi-Aramco in einem Jahresranking der wertvollsten Börsenunternehmen fast an die Spitze. Der bestplatzierte deutsche Konzern ist nicht einmal in den globalen Top 100.