Die Leistungshalbleiter sollen in Roseville auf 200-Millimeter-Wafern produziert werden, das sind die derzeit größten Wafer für Siliziumkarbid-Chips. In Reutlingen kommen derzeit 150-Millimeter-Wafer bei dem Material zum Einsatz, das Werk soll auch hier umgerüstet werden. Je größer die Wafer sind, auf denen die Chips gefertigt werden, desto günstiger und effizienter ist die Produktion. Bei Siliziumchips werden in modernen Fabriken derzeit 300-Millimeter-Wafer verwendet.

Auch andere Chiphersteller wollen von der steigenden Nachfrage nach Siliziumkarbid-Halbleiter profitieren. So baut der US-Hersteller Wolfspeed im Saarland ein Werk für umgerechnet 2,75 Milliarden Euro, an der Anlage beteiligt sich auch der Autozulieferer ZF Friedrichshafen. Dazu kommt eine Anlage im US-Bundesstaat New York.