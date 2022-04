Die ukrainische Führung hatte zuletzt unter anderem Bosch beschuldigt, indirekt das russische Militär zu unterstützen – wichtige Komponenten in Fahrzeugen stamme von dem deutschen Konzern . Das Wirtschaftsministerium hatte angekündigt, mögliche Verstöße gegen Exportauflagen zu prüfen. Das Unternehmen wiederum wies die Vorwürfe zurück: Die genannte Komponente sei nicht von Bosch an den Hersteller geliefert worden, auch wenn es sich dabei um ein Teil aus der eigenen Produktion handle.

Lieferkette bei Stopp der Gaslieferungen bedroht

Hartung, zuvor lange Jahre Chef der wichtigen Autosparte in dem Stiftungskonzern, sagte in dem Interview nun zur Haltung seines Unternehmens gegenüber Russland: »Wir unterstützen die Sanktionen maximal, aber wir gehen keine Sonderwege.« Der Konzern habe auch eine fürsorgliche Pflicht für all seine Mitarbeiter – für rund 360 in der Ukraine, aber auch für die 3500 in Russland. »Wir kümmern uns so gut es geht um ihre Sicherheit und zahlen auch dort Gehälter, wo nicht mehr gearbeitet werden kann.«

Der Idee eines Gasembargos gegenüber Russland steht das mehr als 135 Jahre alte Unternehmen mit weltweit fast 400.000 Beschäftigten wie die Bundesregierung ebenfalls kritisch gegenüber. Hartung warnte: »Wenn Deutschland einseitig auf russische Gaslieferungen verzichtet, brechen nicht nur bei Bosch hochrelevante Elemente der Lieferkette weg.«