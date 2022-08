Profiteur der Krise BP macht 8,5 Milliarden Dollar Gewinn

»Das Unternehmen läuft gut und wird zunehmend stärker«, sagte BP-Chef Bernard Looney am Dienstag der Nachrichtenagentur Reuters. Er hatte bei seinem Amtsantritt 2020 zwar versprochen, BP schnell von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien umzustellen, will nun aber die Ausgaben für neues Öl und Gas um 500 Millionen Dollar erhöhen. Damit reagiere der Konzern auf die globale Versorgungskrise. Looney kündigte zudem an, kurzfristig mehr in Kohlenwasserstoffe zu investieren, um zur Energiesicherheit beizutragen. »Wir werden wahrscheinlich ungefähr eine halbe Milliarde Dollar für Kohlenwasserstoffe aufwenden«, sagte der Manager.