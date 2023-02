Deutliche Kritik von Greenpeace

Die Umweltschutzorganisation Friends of the Earth reagierte entsetzt. »Es ist klar, dass die Heizung unserer Häuser die Erde auch weiterhin teuer zu stehen kommen wird.« Greenpeace kritisierte, BP sei unter dem Druck von Investoren und Regierungen eingeknickt, um mehr »schmutziges Geld« mit Öl und Gas zu machen.

BP kündigte eine Erhöhung der Dividende um zehn Prozent an, dazu ein Aktienrückkaufprogramm, was den Wert der Aktie steigern dürfte. Für 2022 schüttet BP mehr als 14 Milliarden Dollar an seine Anteilseigner aus. Die Organisation Global Justice Now kritisierte, mehr als die Hälfte des Gewinns fließe so an »superreiche Aktionäre«, während Millionen Menschen angesichts der hohen Preise nicht wüssten, wie sie ihre Wohnung heizen sollten.