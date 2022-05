In einem Luxushotel in Porto Feliz nahe São Paulo hat sich der US-Milliardär Elon Musk am Vormittag mit Jair Bolsonaro getroffen. Der rechtspopulistische Präsident Brasiliens bezeichnete die geplante Übernahme von Twitter durch Musk als »Hauch von Hoffnung«. Der Politiker nutzt das Medium selbst intensiv, um seine Botschaften zu verbreiten.