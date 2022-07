Airbus prophezeit Luftfahrt-Boom Braucht die Welt wirklich doppelt so viele Flugzeuge?

Das Fliegen hat wieder Konjunktur: Der europäische Flugzeugbauer Airbus rechnet wegen des weltweit weiter zunehmenden Luftverkehrs mit einer Verdopplung der benötigten Maschinen in den kommenden 20 Jahren. Bis zum Jahr 2041 schätze Airbus den Bedarf auf 39.490 Passagier- und Frachtflugzeuge, teilte das Unternehmen am Montag in seinem Marktausblick mit. Im Jahr 2020 zählte die weltweite Flotte demnach 22.880 Maschinen.