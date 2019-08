Weltgrößtes Containerschiff "MSC Gülsün" in Bremerhaven angekommen

Das derzeit weltgrößte Containerschiff hat auf seiner Jungfernfahrt aus Asien in Bremerhaven festgemacht. "Wir können hier die größten Schiffe abfertigen", sagte die Bremer Hafensenatorin Claudia Schilling (SPD) nachdem das 400 Meter lange und 61,5 Meter breite Schiff in der Hafenstadt ankam. Von dort aus soll es über mehrere Häfen bis nach Kaliningrad weiterfahren, bevor es nach China zurückkehrt.

Die "MSC Gülsün" kann nach Angaben der Schweizer Reederei Mediterranean Shipping Company (MSC) 23.756 Standardcontainer tragen, darunter 2000 Kühlcontainer. Bislang fassten die größten Containerschiffe rund 23.000 Container. Die "MSC Gülsün" wurde in Südkorea gebaut und im Juli ausgeliefert. MSC will zehn Schwesterschiffe bis 2020 in Dienst stellen.

Häfen mit Problemen

In europäischen Häfen wächst derweil der Widerstand gegen immer größere Schiffe. Sie erfordern neue Kaianlagen und tiefere und breitere Fahrrinnen. Flüsse wie die Elbe werden für sie weiter ausgehoben, die Häfen müssen viel investieren. Verbände fordern EU-Regeln, nach denen künftig kein Schiff mehr die europäischen Häfen anlaufen dürfen soll, das größer als die bislang fahrende Flotte ist. Sie befürchten, dass die Reeder und Werften schon bald eine Schiffsgeneration planen, die es auf 460 Meter Länge und 30.000 Container bringen könnte.